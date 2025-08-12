O Como anunciou esta terça-feira a contratação de Álvaro Morata ao Milan, por empréstimo com opção de compra obrigatória.

Depois de rescindir contrato com o Galatasaray, clube ao qual esteve emprestado na temporada passada, o avançado espanhol assinou contrato com a equipa de Cesc Fàbregas.

Este é o sétimo clube que Morata representa ao longo da carreira, depois de ter vestido a camisola do Real Madrid, Chelsea, Juventus, Atlético Madrid, Milan e Galatasaray.

No palmarés tem duas Ligas dos Campeões, uma Supertaça europeia, um Mundial de Clubes, duas Série A, duas La Liga, uma Liga turca, uma Taça de Itália, uma Supertaça italiana, uma Taça de Espanha, uma Liga Europa, um Europeu e uma Liga das Nações.

«Estou muito feliz por ter chegado ao Como. No ano passado, ao jogar contra eles, pude apreciar a equipa e o projeto. Dá para ver que há muita ambição. Prometo aos adeptos e ao clube que darei 200 por cento em todos os treinos e partidas. Mal posso esperar para vestir esta camisola», partilhou o jogador.

