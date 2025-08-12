OFICIAL: Como anuncia contratação de Álvaro Morata
Avançado espanhol é emprestado pelo Milan, com opção de compra obrigatória
O Como anunciou esta terça-feira a contratação de Álvaro Morata ao Milan, por empréstimo com opção de compra obrigatória.
Depois de rescindir contrato com o Galatasaray, clube ao qual esteve emprestado na temporada passada, o avançado espanhol assinou contrato com a equipa de Cesc Fàbregas.
Este é o sétimo clube que Morata representa ao longo da carreira, depois de ter vestido a camisola do Real Madrid, Chelsea, Juventus, Atlético Madrid, Milan e Galatasaray.
No palmarés tem duas Ligas dos Campeões, uma Supertaça europeia, um Mundial de Clubes, duas Série A, duas La Liga, uma Liga turca, uma Taça de Itália, uma Supertaça italiana, uma Taça de Espanha, uma Liga Europa, um Europeu e uma Liga das Nações.
«Estou muito feliz por ter chegado ao Como. No ano passado, ao jogar contra eles, pude apreciar a equipa e o projeto. Dá para ver que há muita ambição. Prometo aos adeptos e ao clube que darei 200 por cento em todos os treinos e partidas. Mal posso esperar para vestir esta camisola», partilhou o jogador.
Como 1907 announces the arrival, on loan with an obligation to buy, of Álvaro Morata.— Como1907 (@Como_1907) August 12, 2025
A forward shaped by some of the world’s greatest teams, he arrives with a career that spans Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid, and the Spanish national side.
Read the full… pic.twitter.com/SlLLNZ3wMI