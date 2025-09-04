Quando Cuiabano publicou nas redes sociais que a saída do Botafogo, rumo ao Nottingham Forest, «não é um adeus, é só um até logo», estaria longe de imaginar a precisão dessas palavras.

Menos de uma semana depois de ter sido transferido para o clube inglês, que tem o português Nuno Espírito Santo como treinador, o defesa, de 22 anos, voltou ao Fogão, por empréstimo até ao final da temporada.

Com a condição física de Alex Telles a ser gerida com pinças, o Botafogo procurou, no mercado, uma alternativa a Cuiabano, mas as negas recebidas fizeram-no voltar-se para o lateral que tinha acabado de vender.

Sem grandes perspetivas de poder vir a ser utilizado, no imediato, na equipa principal, o Nottingham Forest ainda tentou colocar o defesa numa equipa europeia, mas acabou por permitir o regresso do jogador ao Brasil.

Cuiabano, que recupera de um problema num tornozelo, já está no Rio de Janeiro para ser reintegrado nos trabalhos do plantel do Glorioso.

De recordar que o passe do jogador, internacional sub-20 pelo Brasil, custou seis milhões de euros ao Forest, no último mercado de verão.