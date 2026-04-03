Um dia depois da demissão do presidente da FIGC, a federação italiana de futebol, é a vez de Gennaro Gattuso, selecionador, seguir o mesmo caminho.

A entidade comunicou de forma oficial a rescisão por mútuo acordo. A Itália falhou o apuramento para o Mundial 2026, o terceiro consecutivo.

O sítio da federação italiana partilhou declarações de Gattuso, lamentando a saída.

«Com o coração pesado, por não termos conseguido atingir o objetivo que nos propusemos, considero que a minha passagem como treinador da seleção nacional chegou ao fim. A camisola da Azzurri é o bem mais precioso do futebol, e é por isso que é correto facilitar futuras avaliações técnicas desde o início», justifica.

Gattuso agradeceu ao presidente demissionário Gabriele Gravina e a Gianluigi Buffon, diretor técnico que também se despediu.

«Foi uma honra liderar a seleção nacional e fazê-lo com um grupo de jogadores que demonstraram empenho e dedicação à camisola. Mas o maior agradecimento vai para os adeptos, para todos os italianos que nunca deixaram de demonstrar o seu amor e apoio à seleção nacional ao longo destes meses. Sempre com a Azzurri no meu coração», termina o ex-jogador.

[Notícia atualizada às 13h14]