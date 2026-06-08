O belga Divock Origi anunciou, esta segunda-feira, o fim da carreira, aos 31 anos de idade.

Numa publicação no Instagram, Origi confirmou o «adeus» ao futebol profissional e agradeceu a todos aqueles com quem coincidiu no seu percurso.

«Aos meus fãs por todo o mundo, que me ajudaram a brilhar: cada momento icónico, cada golo, cada pedaço da história que fizemos juntos será para sempre nosso», escreveu o antigo avançado belga, que não jogava desde abril de 2024.

«A todos os clubes e a todos os treinadores e companheiros de equipa que estiveram ao meu lado, obrigado. Vocês moldaram-me de maneiras que vão muito para além do campo», acrescentou.

O avançado termina assim um percurso de 12 anos ao mais alto nível, que contou com passagens pelo Liverpool (onde ganhou uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes), Lille, Wolfsburgo, Milan e Nottingham Forest.

Origi lembrou ainda a família, a seleção e as suas raízes quenianas. «Representar a Bélgica, a minha nação, enquanto carregava o Quénia, as minhas raízes, foi uma alegria.»

Divock Origi, diga-se, marcou três golos nos 31 encontros que disputou ao serviço da seleção da Bélgica.