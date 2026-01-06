OFICIAL: Erik ten Hag confirmado como novo diretor técnico do Twente
Antigo treinador do Manchester United e do Bayer Leverkusen assume o cargo no próximo verão
Erik ten Hag está de volta ao ativo, mas não como treinador. O neerlandês, de 55 anos, vai desempenhar, a partir da próxima temporada, o papel de diretor técnico no Twente. O vínculo é válido até junho de 2028.
Ten Hag vai suceder a Jan Streuer no cargo e, apesar de apenas assumir oficialmente as novas funções daqui a meio ano, já trabalha no clube onde terminou a carreira de jogador e iniciou a de treinador.
«É muito especial poder regressar ao Twente, que apoiava, como adepto, desde muito novo. A minha carreira no futebol e como treinador começou aqui. Com a minha experiência na área do desenvolvimento de jovens jogadores, na construção de equipas e na cultura de alto rendimento, quero reforçar a base técnica do Twente, juntamente com o Conselho de Supervisão, a Direção e a equipa técnica, para que o clube possa atingir, de forma sustentável, o seu potencial como referência regional», referiu Erik ten Hag aos canais do clube.
🔴⚽ 𝐄𝐫𝐢𝐤 𝐭𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐠 𝐯𝐚𝐧𝐚𝐟 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐢𝐳𝐨𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐅𝐂 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞— FC Twente (@fctwente) January 6, 2026
Erik ten Hag treedt per 1 februari in dienst van FC Twente en is met ingang van het seizoen 2026-2027 de technisch directeur.
➡️ https://t.co/rjIPcEx46K… pic.twitter.com/TYQI7YDSch
Campeão neerlandês em três ocasiões, todas no comando do Ajax, o treinador vem de duas experiências complicadas, no Manchester United e no Bayer Leverkusen. Nos alemães, acabou despedido ao cabo de apenas três jogos.
«Erik tem um percurso impressionante no futebol e a sua ligação ao Twente sempre se manteve muito forte. Mantivemos contacto regular no período recente e as conversas mostraram rapidamente que existe muita ambição para levar o Twente mais longe. Essa ambição está alinhada com o rumo que pretendemos seguir», explicou o diretor geral do clube neerlandês, Dominique Scholten.
O Twente ocupa o sexto lugar na Eredivise e conta com o português Guilherme Peixoto no plantel, que é orientado por John van den Brom.
