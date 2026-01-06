Erik ten Hag está de volta ao ativo, mas não como treinador. O neerlandês, de 55 anos, vai desempenhar, a partir da próxima temporada, o papel de diretor técnico no Twente. O vínculo é válido até junho de 2028.

Ten Hag vai suceder a Jan Streuer no cargo e, apesar de apenas assumir oficialmente as novas funções daqui a meio ano, já trabalha no clube onde terminou a carreira de jogador e iniciou a de treinador.

«É muito especial poder regressar ao Twente, que apoiava, como adepto, desde muito novo. A minha carreira no futebol e como treinador começou aqui. Com a minha experiência na área do desenvolvimento de jovens jogadores, na construção de equipas e na cultura de alto rendimento, quero reforçar a base técnica do Twente, juntamente com o Conselho de Supervisão, a Direção e a equipa técnica, para que o clube possa atingir, de forma sustentável, o seu potencial como referência regional», referiu Erik ten Hag aos canais do clube.

Campeão neerlandês em três ocasiões, todas no comando do Ajax, o treinador vem de duas experiências complicadas, no Manchester United e no Bayer Leverkusen. Nos alemães, acabou despedido ao cabo de apenas três jogos.

«Erik tem um percurso impressionante no futebol e a sua ligação ao Twente sempre se manteve muito forte. Mantivemos contacto regular no período recente e as conversas mostraram rapidamente que existe muita ambição para levar o Twente mais longe. Essa ambição está alinhada com o rumo que pretendemos seguir», explicou o diretor geral do clube neerlandês, Dominique Scholten.

O Twente ocupa o sexto lugar na Eredivise e conta com o português Guilherme Peixoto no plantel, que é orientado por John van den Brom.

