O futebolista espanhol Jorge Molina chegou a acordo com o Getafe para terminar o contrato, que ligava as partes até 2021. O clube madrileno confirmou a desvinculação, esta segunda-feira, agradecendo ao «eterno capitão».

Molina, um dos poucos jogadores no ativo há cerca de 20 anos, todos no futebol espanhol, jogou no Getafe nas quatro últimas épocas, apontando um total de 52 golos em 163 jogos, após ter feito carreira no Betis, Elche, Poli Ejido, Benidorm, Gandía e Alcoyano.