Emprestado ao Sp. Braga na segunda metade da temporada passada, o sérvio Uros Racic é reforço do Aris até 2029.

«O Aris FC anuncia a aquisição de Uros Racic aos italianos do Sassuolo para os próximos quatro anos», pode ler-se no comunicado oficial do clube grego.

Formado no Estrela Vermelha, clube onde se estreou a sénior, o médio de 27 anos representou também o Valencia, Tenerife, Famalicão, West Bromwich e Sassuolo.

Na temporada passada, emprestado pelo Sassuolo em janeiro, fez um total de 15 jogos, apontando três golos e uma assistência. Em 2022/23, emprestado pelo Valencia, representou os minhotos em 38 jogos e apontou quatro golos.

