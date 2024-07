O ex-Sporting Jeffrén Suárez, agora com 36 anos, vai assumir a primeira experiência como treinador na Tailândia.

O antigo extremo foi anunciado, esta sexta-feira, como novo técnico do Chiangmai United, equipa que milita no segundo escalão tailandês e onde Jeffrén jogou na temporada passada.

Internacional pela Venezuela, mas também com nacionalidade espanhola, Jeffrén chegou a Alvalade em 2011/12, com o rótulo de craque formado em La Masia e, inclusive, depois de vários jogos na equipa principal do Barcelona. Ainda passou duas temporadas no Sporting, mas a carreira não seguiu o rumo que prometia: alinhou no Valladolid, Eupen, Grasshoppers, AEK Larnaca, Slaven, Al Dhaid e, desde 2020/21, estava na Tailândia.