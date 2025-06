Pablo Sarabia vai prosseguir a carreira no Qatar: o ex-Sporting foi oficializado, esta quarta-feira, no Al Arabi.

O avançado espanhol terminou contrato com o Wolverhampton e assinou como jogador livre, por duas épocas, pelo nono classificado da última edição do campeonato qatari.

Sarabia passou as duas últimas temporadas e meia nos Wolves. O jogador de 33 anos representou o Sporting em 2021/22, emprestado pelo Paris Saint-Germain. Formado no Real Madrid, também já jogou no Getafe e no Sevilha.