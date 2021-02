Ezequiel Schelotto está de regresso à Argentina para representar o Racing Avellaneda, comunicou o clube.



A contratação do internacional argentino foi anunciada através de um vídeo divulgado nas redes sociais. Vê-se o ex-Sorting a entrar no relvado do «Cilindro» de Avellaneda com a camisola número 18.



A duração do vínculo do acordo alcançado entre as partes não foi revelado.



Schelotto, de 31 anos, jogou no Banfield, Cessena, Atalanta, Chievo, Inter de Milão, Sassuolo, Parma, Sporting e Brighton.