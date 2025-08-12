OFICIAL: Francisco Geraldes junta-se a Rui Duarte no Athletic Club
Médio português é reforço da equipa da segunda divisão brasileira
O português Francisco Geraldes é reforço do Athletic Club, da segunda divisão brasileira. O jogador de 30 anos junta-se ao treinador Rui Duarte.
«O Athletic confirma a contratação do médio Chico Geraldes. Já regularizado, está à disposição do técnico Rui Duarte. Seja muito bem-vindo, Chico», pode ler-se na nota oficial.
Ao longo da carreira, o médio representou o Sporting, Rio Ave, Estoril, Moreirense, AEK, Baniyas, Johor FC, Eldense e Wellington Phoenix.
Na segunda metade da última temporada, ao serviço da equipa da Nova Zelândia, fez um golo e uma assistência em cinco jogos.
CHICO GERALDES É DO ESQUADRÃO! ✍️⚔️— Athletic Club SAF (@athleticclubmg) August 10, 2025
O Athletic confirma a contratação do meia Chico Geraldes.
Com 30 anos, o jogador chega após passagem pelo Wellington Phoenix, da Nova Zelândia.
Já regularizado, está à disposição do técnico Rui Duarte.
Seja muito bem-vindo, Chico! 🦾🏴🏳️ pic.twitter.com/ybOo2L4DRp