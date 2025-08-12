O português Francisco Geraldes é reforço do Athletic Club, da segunda divisão brasileira. O jogador de 30 anos junta-se ao treinador Rui Duarte.

«O Athletic confirma a contratação do médio Chico Geraldes. Já regularizado, está à disposição do técnico Rui Duarte. Seja muito bem-vindo, Chico», pode ler-se na nota oficial.

Ao longo da carreira, o médio representou o Sporting, Rio Ave, Estoril, Moreirense, AEK, Baniyas, Johor FC, Eldense e Wellington Phoenix.

Na segunda metade da última temporada, ao serviço da equipa da Nova Zelândia, fez um golo e uma assistência em cinco jogos.