OFICIAL: Galatasaray anuncia Gundogan e revela salário astronómico
Médio de 34 anos deixa o Manchester City para jogar na Turquia
O Galatasaray oficializou, esta terça-feira, a contratação de Ilkay Gundogan, que chega do Manchester City, a custo zero.
📸 İlkay Gündoğan, İstanbul’da! #GundoIsHere 🦁 pic.twitter.com/Prga2IFBpA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2025
O médio de 34 anos assinou um contrato válido até 2027 e vai auferir nove milhões de euros líquidos durante a ligação ao emblema de Istambul, ou seja, 4,5 milhões por época.
Nascido em Gelsenkirchen, mas de origem turca, Gundogan vai cumprir o sonho de jogar pelo clube de que é adepto desde a infância.
Internacional alemão, passou por Bochum, Nuremberga e Borussia Dortmund, antes de se notabilizar ao serviço do City, com 14 troféus e um total de 358 jogos (65 golos). Em 2023/24, Gundogan representou o Barcelona, mas voltou na época seguinte a Manchester.
Neste mercado, recorde-se, o Galatasaray também contratou outros nomes de peso, como Victor Osimhen e Leroy Sané.
Ilkay Gundogan has joined Galatasaray on a permanent deal, subject to international clearance.— Manchester City (@ManCity) September 2, 2025
Thank you, @IlkayGuendogan