O Galatasaray oficializou, esta terça-feira, a contratação de Ilkay Gundogan, que chega do Manchester City, a custo zero.

O médio de 34 anos assinou um contrato válido até 2027 e vai auferir nove milhões de euros líquidos durante a ligação ao emblema de Istambul, ou seja, 4,5 milhões por época.

Nascido em Gelsenkirchen, mas de origem turca, Gundogan vai cumprir o sonho de jogar pelo clube de que é adepto desde a infância.

Internacional alemão, passou por Bochum, Nuremberga e Borussia Dortmund, antes de se notabilizar ao serviço do City, com 14 troféus e um total de 358 jogos (65 golos). Em 2023/24, Gundogan representou o Barcelona, mas voltou na época seguinte a Manchester.

Neste mercado, recorde-se, o Galatasaray também contratou outros nomes de peso, como Victor Osimhen e Leroy Sané.