O Bayern Munique anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Ismael Saibari, proveniente do PSV. O avançado assina até 2031.

Embora os valores da transferência não sejam divulgados pela formação bávara, a imprensa internacional fala num negócio a rondar os 55 milhões de euros.

O atleta de 25 anos tem estado em evidência ao serviço da seleção marroquina no Mundial 2026, onde já apontou três golos em quatro jogos. Saibari, recorde-se, também converteu a grande penalidade decisiva frente aos Países Baixos, que carimbou a passagem de Marrocos para os oitavos de final.

Em declarações aos meios de comunicação do Bayern Munique, o avançado confessa que é «um sonho» assinar por um «dos maiores clubes do mundo».

«Quando és criança sonhas em assinar por um clube como o Bayern Munique. Todos sabem que é um dos maiores clubes do mundo. O Bayern luta pelos maiores títulos todos anos, como a Liga dos Campeões, e eu quero ganhar o máximo de troféus possíveis», pode ler-se.

Na temporada passada, Ismael Saibari apontou 19 golos e dez assistências em 37 jogos.

[Notícia atualizada às 17h14]