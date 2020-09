O Liverpool acertou novo empréstimo de uma época do futebolista anglo-nigeriano Sheyi Ojo. O jogador de 23 anos vai jogar no Cardiff City, do Championship, em 2020/2021.

O extremo é cedido pela quarta época consecutiva, depois de ter passado pelo Rangers, Stade Reims e Fulham. Na última temporada, assinou a melhor prestação da carreira, ao destacar-se com 35 jogos e cinco golos pelo clube escocês.