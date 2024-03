Luca Gotti é o novo treinador do Lecce.



Em comunicado, o clube italiano informou que o técnico de 56 anos vai comandar a equipa até fim da temporada. Atual 16.º classificado, o emblema de Puglia acrescenta que o contrato de Gotti é renovado automaticamente caso este alcance a permanência.



O treinador sucede a Roberto D'Aversa que foi despedido após agredir com uma cabeçada um jogador adversário.



Antes de chegar ao Lecce, Gotti orientou clubes como Udinese e Spezia e trabalhou como adjunto no Chelsea, Parma e Bolonha.