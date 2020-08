O Chelsea oficializou a contratação do defesa-central Malang Sarr, defesa-central de 21 anos que terminou contrato com o Nice no passado mês de junho e estava sem clube.

O jogador junta-se aos blues num contrato válido para as próximas cinco temporadas e vai passar a época 2020/2021 emprestado. Segundo o clube londrino, o objetivo da cedência passa por dar minutos ao jovem francês.

Este é o segundo clube da carreira de Sarr, que esteve no Nice desde os cinco anos de idade, tendo-se estreado aos 17 pela equipa principal.

Defesa-central de raiz, o jogador pode atuar também como lateral-esquerdo.