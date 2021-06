O futebolista eslovaco Marek Hamsik é reforço do Trabzonspor. O clube turco anunciou esta terça-feira a contratação do jogador, comunicando um acordo válido por dois anos.

Hamsik, que tem uma carreira marcada pela sua longa passagem pelo Nápoles, chega ao emblema da Turquia na condição de livre, após ter jogado na Suécia, ao serviço do Gotemburgo.

O internacional pela Eslováquia, que vai estar no Euro 2020, fez a sua formação no Slovan Bratislava, clube no qual iniciou como sénior, na época 2003/2004. Ao final dessa temporada, rumou a Itália e esteve três anos no Brescia. Depois, esteve 11 épocas e meia no Nápoles, de 2007 a 2019, tendo passado ainda pela China, no Dalian.