O futebolista internacional austríaco Marko Arnautovic é reforço do Bolonha, confirmou este domingo o clube italiano da primeira liga, a Serie A.

Num curto comunicado, o emblema transalpino confirmou a chegada do avançado de 32 anos «a título definitivo», oriundo do Shanghai Port (atual designação do Shanghai SIPG), sem revelar a duração do contrato, que a imprensa italiana já tinha avançado como sendo de três temporadas.

Arnautovic parte para uma nova aventura de uma carreira que, antes da passagem na China, tinha sido feita nos holandeses do Twente, nos alemães do Werder Bremen e nos ingleses do Stoke City e do West Ham.

De resto, Arnautovic já tinha sido recebido em apoteose pelos adeptos do Bolonha, após ter participado no Euro 2020.