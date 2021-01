O futebolista senegalês Krépin Diatta é reforço do Mónaco até junho de 2025, confirmou esta quinta-feira o clube do principado.

Diatta, de 21 anos, era um dos destaques do Club Brugge, clube que representou desde 2017/2018.

Despontou no Sarpsborg 08 da Noruega, com 18 anos, em 2017, ano em que marcou oito golos em 27 jogos pelos nórdicos. Rumou ao Brugge a meio da época 2017/2018. Esta época, levava 24 jogos e oito golos no emblema belga.

De saída do Mónaco para a Bélgica, mas por empréstimo, para o Cercle Brugge, seguiu o internacional sérvio Strahinja Pavlovic.