Nandinho é o novo treinador do Al-Bukayriyah.



O técnico, de 51 anos, foi apresentado como novo técnico do emblema saudita que milita no segundo escalão do futebol do país. O Al-Bukayriyah é atualmente último classificado da segunda divisão da Liga da Arábia Saudita com apenas três pontos ao cabo de seis rondas.



Esta é a primeira experiência de Nandinho na Arábia Saudita depois de passagens por Gil Vicente, Famalicão, Almería, B SAD e Al-Ahli.