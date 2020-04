O Norwich City, clube que disputa a Premier League de Inglaterra, garantiu a contratação do internacional luxemburguês Danel Sinani, por três épocas, até ao verão de 2023.

A transferência, por valores não revelados, foi confirmada esta sexta-feira pelo Norwich e pelo Dudelange, clube de origem de Sinani, no qual esteve já em grande destaque na época 2019/2020.

Em 30 jogos, Sinani marcou 23 golos e é o melhor marcador da primeira liga do Luxemburgo, com 14 golos apontados em 17 jornadas disputadas.

Nascido em Belgrado, na Sérvia, Sinani está no Dudelange desde a época 2017/2018 e, na atual temporada, mostrou-se à Europa do futebol com quatro golos em cinco jogos na fase de grupos da Liga Europa: bisou frente ao Sevilha e ao APOEL.

Vai ser a primeira experiência profissional no futebol para Sinani fora do Luxemburgo. Naquele país, já representou também o Racing FC.