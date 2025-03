Lucas Evangelista, que em Portugal representou o Estoril e o Vitória de Guimarães, foi finalmente oficializado como reforço do Palmeiras, que é orientado pelo português Abel Ferreira. O vínculo é válido até 2026, com outra de opção.

«Fiquei surpreso, nem nos meus melhores sonhos imaginava que teria esta proposta e que jogaria aqui. Quando aconteceu, chorei de alegria. Este é um clube vencedor. Com toda a humildade, confio no meu potencial. O trabalho vence tudo», afirmou o médio, de 29 anos, citado pelo site oficial do Palmeiras.

O negócio ficou fechado por um valor a rondar os quatro milhões de euros, de acordo com a imprensa brasileira. A oficialização da transferência foi sendo adiada, nos últimos dias, devido às dúvidas sobre o estado físico do jogador que surgiram numa primeira ronda de exames médicos. Só quando elas ficaram dissipadas é que a negociação ficou selada.

Pelo facto de já ter atuado pelo Red Bull Bragantino no Paulistão, a estreia de Lucas Evangelista pelo Palmeiras fica adiada para o arranque do Brasileirão, no final deste mês. Na última época, o médio participou em 53 partidas pelo clube de Bragança Paulista, com três golos no registo.