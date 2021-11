José Pékerman é o novo selecionador da Venezuela, informou a federação daquele país.



O técnico argentino regressa ao ativo três anos depois, sucedendo a José Peseiro no comando da vinotinto. Desde a saída do português em agosto, a Venezuela foi orientada de forma interina por Leonardo González.



«É para mim uma honra apresentar o José Néstor Pékerman como novo diretor técnico da seleção nacional venezuela», referiu o presidente da federação venezuela, Jorge Giménez.



Pékerman, de 72 anos, conta com passagens pela seleção da Argentina e pela Colômbia, além de experiências no Toluca e Tigres.



Recorde-se que a Venezuela é última classificada da fase de apuramento sul-americana para o sete pontos.