Poucos dias depois de terminar a sua carreira enquanto jogador profissional, Pepe Reina já tem futuro definido: é o próximo treinador do escalão de sub-19 do Villarreal.

Em comunicado, o clube espanhol anunciou, esta segunda-feira, que o seu antigo guarda-redes assumirá o cargo para época 2025/26.

Pepe Reina começou a sua carreira como jogador profissional no Barcelona e em 2002 transferiu-se para o Villarreal. O guarda-redes realizou 195 jogos ao serviço do "submarino amarelo" e esteve no histórico apuramento da equipa para a Liga dos Campeões, em 2005, ano em que saiu para o Liverpool.

Ao serviço da seleção espanhola, Pepe Reina conquistou dois Campeonatos da Europa e um Campeonato do Mundo. Contou ainda com passagens pelo Nápoles, Bayern Munique AC Milan e Aston Villa. Na última época esteve em Itália, no Como 1907, clube pelo qual realizou 13 jogos, já depois de uma segunda passagem pelo Villarreal, entre 2022 e 2024.

