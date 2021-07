O futebolista belga Toby Alderweireld é reforço do Al-Duhail, do Qatar, para as próximas três temporadas. O defesa central deixa o Tottenham ao fim de seis épocas e os dois clubes confirmaram esta terça-feira a transferência.

Alderweireld, de 32 anos, deixa assim o clube que vai ser comandado pelo português Nuno Espírito Santo, mas pode vir a ser treinado por outro técnico luso no Qatar: Luís Castro vai assumir o comando técnico do clube do Médio Oriente.

O internacional pela Bélgica, que assinou até 2024, parte assim para o seu quinto clube como sénior, depois de ter jogado ainda nos ingleses do Southampton, nos espanhóis do Atlético de Madrid e nos holandeses do Ajax. Segundo a imprensa britânica, o Al-Duhail deve pagar perto de 15 milhões de euros ao Tottenham.