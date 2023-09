Luka Vuskovic foi confirmado, esta segunda-feira, como reforço do Tottenham.



O croata, de apenas 16 anos, joga atualmente no Hadjuk Split, clube onde irá permanecer até 2025, segundo explicaram os londrinos. O defesa assinou contrato com os spurs até 2030, lê-se ainda na nota do emblema inglês.



Apesar de ainda ser um adolescente, Vuskovic estreou-se na primeira divisão do futebol croata em fevereiro deste ano e no mês seguinte, marcou o primeiro golo frente ao NK Osijek. Até à data, o central é o mais jovem de sempre a jogar e a marcar no escalão máximo do futebol da Croácia.



Considerado um dos maiores talentos do futebol europeu, Vuskovic foi um dos destaques da Youth League da época passada, competição na qual o Hadjuk Split apenas caiu na final diante do AZ Alkmaar.