Depois de Diogo Leite, o Union Berlim assegurou mais um reforço para a próxima temporada: Alex Král.



O emblema alemão não revelou os contornos do negócio, referindo apenas a chegada do internacional pela República Checa. O jogador, de 24 anos, continua assim a carreira na Alemanha depois de ter representado o Schalke 04 por empréstimo do Spartak Moscovo.



Antes de assinar pelo Union, Král passou por clubes como Teplice, Slavia Praga, Spartak Moscovo e West Ham, além do emblema de Gelsenkirchen.