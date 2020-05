Longe do futebol profissional desde 2018, Walter está de regresso ao ativo: o antigo avançado do FC Porto foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Ath. Paranaense, do Brasileirão. O último clube que tinha representado foi o CSA, em 2018.

O jogador de 30 anos assinou um contrato válido por apenas três meses e só poderá jogar a partir de 5 de julho, uma vez que enfrenta uma suspensão por doping até essa data.

Walter está assim de regresso ao Paranaense, emblema pelo qual marcou 16 golos em 73 jogos em 2016 e 2017. No FC Porto, anotou 16 golos em 33 jogos no início da década.