O Montreal Impact anunciou na terça-feira a contratação de Victor Wanyama ao Tottenham.

Em comunicado publicado no site oficial, o emblema canadiano que disputa a MLS informou que Wanyama chega a custo zero e assinou um contrato válido por três épocas.

Depois de três temporadas e meia no Tottenham, o médio queniano muda-se assim para a Liga norte-americana de futebol. Esta época tinha apenas quatro jogos pelos spurs, um deles sob o comando de José Mourinho.

📰 L'Impact Montréalais de @VictorWanyama : nouveau Joueur désigné en provenance de Tottenham. >>> https://t.co/4jMD7HnXGc



📰 The #ImpactMontréalais of @VictorWanyama, new DP from Tottenham Hotspur FC. >>> https://t.co/ozCJMJLkhv#IMFC pic.twitter.com/hbk0NQpBwz