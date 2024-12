O internacional brasileiro Willian acertou a rescisão de contrato com o Olympiakos.

Nas redes sociais, o emblema grego anunciou o fim da ligação com o jogador de 36 anos, um vínculo que durou apenas cerca de quatro meses.

Willian fez 11 jogos pelo Olympiakos e anotou uma assistência. Formado no Corinthians, o avançado também já passou por Shakhtar, Anzhi, Chelsea, Arsenal e Fulham.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά. / Olympiacos FC wishes all the best to Willian in the next steps of his massive career. He will always have a family in Piraeus. 🔴⚪️🙏🏻… pic.twitter.com/sPvHHbIZ0v