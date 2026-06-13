OFICIAL: Yaya Touré é o novo treinador do Slovan Bratislava
Antigo médio estreia-se como treinador principal
Antigo médio estreia-se como treinador principal
O Slovan Bratislava anunciou, este sábado, a contratação de Yaya Touré como novo treinador da equipa. O ex-jogador de 43 assina por três temporadas e estreia-se como treinador principal.
Em declarações aos meios de comunicação do clube eslováco, Yaya Touré salienta a felicidade e entusiasmo por abraçar um novo desafio na carreira.
«Estou muito feliz e entusiasmado, mal posso esperar para começar a trabalhar. (...) O futebol é tudo para mim. Adoro desafios e estou muito ansioso por treinar um grande clube com uma história rica», disse.
Enquanto jogador, recorde-se, Yaya Touré passou por clubes como o Barcelona, Manchester City, Mónaco e Olympiacos. Em 2019 prosseguiu a carreira na China, ao serviço do Huanghai, onde ficou apenas meia temporada. Em janeiro de 2020, o internacional pela Costa do Marfim colocou um ponto final na carreira.
Em 2021 iniciou a carreira como treinador-adjunto no Olimpik Donetsk. Seguiram-se experiências no Akhmat Grozny, no Standard Liège e na Arábia Saudita. Pelo meio, Touré foi treinador da formação do Tottenham, em 2022.
I love challenges and am incredibly excited to coach a great club with a rich history, a beautiful stadium, and high ambitions. @YayaToure pic.twitter.com/nnMMOnhN7U— ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) June 13, 2026