O internacional marroquino Hakim Ziyech, de 31 anos, é o mais recente reforço do Al Duhail, do Qatar.

Ziyech estava no Galatasaray desde a época passada, mas entrou em rota de colisão com o clube e demonstrou várias vezes interesse em sair da Turquia. Esta época, levava uma assistência em 11 jogos. No Qatar, o marroquino vai ser treinado por Christophe Galtier, que tem vários portugueses na equipa técnica.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Ziyech , diga-se, já representou Chelsea, Ajax, Twente e Heerenveen.