O jovem futebolista Pedro González López, mais conhecido por Pedri, foi apresentado na tarde desta quinta-feira como reforço do Barcelona.

O jogador de 17 anos, pelo qual os catalães tinham chegado a um acordo de transferência com o Las Palmas em setembro de 2019, permaneceu cedido ao clube amarelo na época que findou e, entre as primeiras palavras em Barcelona, revelou que tem como ídolo uma referência do clube. «O meu ídolo é Iniesta», afirmou.

Detalhes sobre o acordo não foram adiantados, mas a imprensa espanhola fala num vínculo até 2024.

Leia o P.S (Para Seguir) do Maisfutebol sobre Pedri.