Jorge Sampaoli vai deixar o Atlético Mineiro no final do Brasileirão, informou o clube.



Numa nota divulgada no site oficial, o Galo refere que aceitou a decisão do argentino de rescindir o contrato no dia 25, data em que acaba o campeonato brasileiro, e salientou o «papel importante» que este teve na mudança de patamar da equipa.



O treinador de 60 anos chegou ao Atlético Mineiro em 2020 e conquistou 22 triunfos em 39 jogos. O clube de Minas Gerais é terceiro classificado do Brasileirão e defronta o Palmeiras de Abel na última jornada.



Sampaoli está a ser apontado pela imprensa francesa como o sucessor de Villas-Boas no comando técnico do Marselha. O argentino tem no currículo passagens pela seleção do Chile e da Argentina, pelo Sevilha e Santos, entre outros emblemas.