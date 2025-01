Enzo Maresca, treinador do Chelsea, confirmou que o lateral esquerdo internacional inglês Ben Chilwell e o jovem médio italiano Cesare Casadei devem deixar o plantel dos londrinos ainda este mês.

Na antevisão ao jogo com o Morecambe, para a Taça de Inglaterra, o técnico dos «blues» confirmou que «Chilwell está a pensar em sair», razão pela qual abdicou do contributo do lateral de 28 anos para o jogo deste sábado (15 horas). «É melhor não o utilizar para evitar uma eventual lesão», justificou.

Na mesma situação do que o defesa inglês encontra-se Casadei. «Neste momento, o melhor é que não jogue, para o caso de surgir uma oportunidade para sair», explicou Maresca.

Esta época, Chilwell, que em 2020 custou mais de 50 milhões de euros ao Chelsea, participou em apenas um encontro, enquanto Casadei, contratado ao Inter de Milão em 2022 por quase 15 milhões de euros, esteve em seis partidas dos londrinos, cinco delas a contar para a Liga Conferência.