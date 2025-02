Yuri Ribeiro já está em Inglaterra para reforçar o Blackburn Rovers, quinto classificado do Championship, por empréstimo do Sp. Braga, até ao final da época.

Na primeira metade da temporada, o lateral esquerdo, de 28 anos, foi utilizado em 15 partidas dos minhotos, totalizando pouco mais de 800 minutos de competição. A última aparição pelos arsenalistas aconteceu no triunfo por 1-0 na casa do Estrela da Amadora, para a Liga, no dia 19 de janeiro, jogo em que foi substituído ao intervalo.

Yuri Ribeiro cumpriu a formação entre Os Craques, o Sp. Braga e o Benfica, por quem se estreou na equipa principal em dezembro de 2016.

Entre 2019 e 2021, jogou pelo Nottingham Forest, na altura a disputar o Championship, de onde saiu para o Legia de Varsóvia, que representou durante três temporadas, antes de voltar a Braga.