Marchesin, guarda-redes do FC Porto, integra uma lista alargada de convocados da seleção da Argentina para os jogos da fase de qualificação da América do Sul para o Mundial 2022, com o Equador e Bolívia.

Os jogos da Argentina estão marcados para o intervalo da FIFA de outubro, com o Equador no dia 8 e a Bolívia no dia 13. Marchesin deverá, assim, estar disponível para o clássico da 4.ª jornada da Liga, em que o FC Porto visita o Estádio de Alvalade num jogo que está marcado para 18 de outubro.

Mais complicada pode ser a convocatória de Lionel Messi, uma vez que o craque do Barcelona está em risco de falhar o clássico com o Real Madrid, previsto para 24 de outubro, tendo em conta que o governo espanhol impõe uma quarentena obrigatória de catorze dias a quem chega da América do Sul.

Além do guarda-redes do FC Porto, a lista inclui outros jogadores que já passaram pela liga portuguesa, como Acuña, que acabou de trocar o Sporting pelo Sevilha, Saravia, cedido pelo FC Porto ao Internacional de Porto Alegre, Nehuén Pérez, ex-Famalicão, agora no At. Madrid, bem como Otamendi que também já passou pelo Dragão está agora no Manchester City.

Esta convocatória preliminar, com trinta jogadores, inclui apenas os argentinos que jogam no estrangeiro e vai ser ainda atualizada pelo selecionador Lionel Scaloni. Nesta primeira lista, destaque ainda para a ausência de Di María.