O guarda-costas de Lionel Messi completou um 'hat-trick' de suspensões. Já tinha sido impedido de participar em jogos da MLS, da Liga dos Campeões da CONCACAF, e agora também do torneio Leagues Cup.

Trata-se de uma competição entre 18 equipas da MLS norte-americana e 18 equipas da Liga mexicana, em que o Inter Miami de Messi (entre outros) marca presença. No final do último encontro desta equipa, Yassine Cheuko foi o centro das atenções.

O ex-soldado norte-americano interveio numa quezília entre jogadores do Inter Miami e do Atlas, na quinta-feira, tentando proteger Lionel Messi. Empurrou jogadores da equipa mexicana e, não sendo um interveniente do jogo, foi sancionado.

Segundo um comunicado do comité de disciplina da competição, Cheuko foi suspenso até ao final do torneio e já não poderá estar junto do relvado. O clube foi ainda multado.

«Após a partida entre Inter Miami e Club Atlas, um membro da delegação do Inter Miami apresentou conduta imprópria ao entrar em áreas restritas sem uma credencial do evento. De acordo com o regulamento da Leagues Cup 2025, o comité disciplinar suspende o indivíduo envolvido para o resto da competição e aplica uma multa ao Inter Miami», lê-se no comunicado.