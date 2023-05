Lionel Messi marcou o golo que garantiu o título ao Paris Saint-Germain, no passado sábado, no empate com o Estrasburgo (1-1), e, com esse golo, o internacional argentino ultrapassou Cristiano Ronaldo entre os jogadores com mais golos nos campeonatos das Big-5, passando a contar com 496, mais um do que o internacional português que, agora, joga nos sauditas do Al Nassr, longe da competição direta com o rival de sempre.

Messi chegou ao Parque dos Príncipes já com um saldo de 474 golos, todos marcados ao serviço do Barcelona, e, com a camisola do PSG marcou agora o 22.º, passando a contar com 496, contabilizando apenas os golos marcados nos campeonatos de Espanha e França.

Cristiano Ronaldo, por seu lado, conta com 495, distribuídos entre o Manchester United (103), Real Madrid (311) e Juventus (81).

No entanto, contabilizando todos os campeonatos, Cristiano Ronaldo ainda vai na frente, com 512 golos marcados, uma vez que conta com mais 17 golos marcados, 3 ao serviço do Sporting, na liga portuguesa, e outros 14 no Al Nassr, na liga saudita.

O golo de Messi ao Estrasburgo: