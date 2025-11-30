Internacional
Há 12 min
Messi ultrapassa Puskás e torna-se recordista mundial de assistências
Craque argentino faz história no futebol
Craque argentino faz história no futebol
Ao somar uma assistência na goleada do Inter Miami sobre o New York FC, Lionel Messi estabeleceu um novo recorde mundial.
O astro argentino assinou a assistência número 405 da carreira e ultrapassou o lendário Ferenc Puskás, que detinha melhor registo histórico desde a década de 60 do século passado com 404 passes para golo.
No terceiro lugar da lista está Pelé, com 369 assistências.
¡SALUDEN AL JUGADOR CON MÁS ASISTENCIAS DE LA HISTORIA! 🐐— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025
🤩 Messi llegó a los 405 pase-gol y superó el récord de Puskás. pic.twitter.com/7y7qyLOakB
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS