Ao somar uma assistência na goleada do Inter Miami sobre o New York FC, Lionel Messi estabeleceu um novo recorde mundial.

O astro argentino assinou a assistência número 405 da carreira e ultrapassou o lendário Ferenc Puskás, que detinha melhor registo histórico desde a década de 60 do século passado com 404 passes para golo.

No terceiro lugar da lista está Pelé, com 369 assistências.

