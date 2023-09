O debate sempre esteve aceso, mas adensou-se nos últimos dias, depois das nomeações para os prémios da Bola de Ouro e do The Best: afinal, quem é o melhor jogador do mundo?

Ora, para o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, a resposta continua a ser óbvia: Lionel Messi.

«Messi. O que é que tem de ganhar mais para continuar a ser o melhor do mundo?», respondeu o técnico argentino, compatriota de Messi, citado pela Marca, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Valência.

O jogador do Inter Miami, refira-se, está nomeado para as duas distinções: Bola de Ouro e The Best.