Todos sabem que foste o vencedor no ano passado. Acho que o France Football deveria dar-te o prémio 2020. Merece e devia tê-lo em casa também».

A frase é de Lionel Messi e é dirigida a Robert Lewandowski, pouco depois de ter subido ao palco, para a receber a Bola de Ouro de 2020.

Uma opinião generalizada nas redes sociais, face aos números que o goleador polaco tem apresentado no Bayern Munique nos últimos anos, com destaque para o recorde de golos numa só época, em 2020/21, com 41 golos marcados na Bundesliga.

O desafio foi lançado ao France Football e o seu diretor, Pascal Ferré, não afasta a possibilidade de Lewandowski ainda vir a ser galardoado com a Bola de Ouro de 2020 que, como se sabe, foi cancelada devido à pandemia. «O que Messi disse foi bom e inteligente. Acho que não temos que tomar decisões muito rapidamente. Podemos pensar nisso e ao mesmo tempo respeitar a história da Bola de Ouro, que se baseia nas eleições», respondeu o responsável pelo jornal em entrevista ao portal suíço Watson.

O diretor do France Football recorda que a Bola de Ouro é decidida mediante os votos dos jornalistas e não pode ser entregue sem esse procedimento democrático. «Não podemos ter certeza se Lewandowski teria vencido a Bola de Ouro no ano passado porque não houve votação. Mas, para ser honesto no ano passado, Lewandowski teria uma grande probabilidade de vencer. A Bola de Ouro baseia-se num sistema democrático. Temos um júri de 170 membros que decidiram dar ao Messi. Eu escolhi o Lewandowski para vencer, mas aceito que o Messi também mereça a Bola de Ouro», destacou ainda o responsável pelo France Football.