O Inter Miami perdeu, esta madrugada, por 3-0 na jornada inaugural da MLS diante do Los Angeles de Son. Descontente com a derrota, Lionel Messi tentou ir atrás dos árbitros e teve de ser impedido pelos colegas.

No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o craque argentino, depois do apito final, a tentar entrar na mesma sala que os árbitros. Luis Suárez, avançado uruguaio, impediu que Messi, visivelmente perturbado com a derrota sofrida, confrontasse os juízes da partida.

Ora veja o momento:

Relativamente ao jogo, o Inter Miami foi incapaz de travar o ímpeto da equipa do Heung-min Son e de Stephen Eustáquio, médio cedido pelo FC Porto, que jogou os 90 minutos.

Aos 39 minutos, David Martinez abriu o marcador que não sofreu alterações até ao intervalo. No segundo tempo, a formação da casa ampliou a vantagem, através de Denis Bouanga (73m) e Nathan Ordaz (90+4m) que fecharam o resultado em 3-0, impondo a derrota ao campeão norte-americano.