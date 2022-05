Afastado desde março das opções do Fenerbahçe, Mesut Ozil promete ser uma «dor de cabeça» para Jorge Jesus, que está prestes a assumir o comando técnico dos turcos. Esta terça-feira, o antigo internacional alemão publicou um comunicado em que sublinhou a vontade de cumprir o contrato com o clube de Istambul, que termina daqui a duas temporadas.

«Tenho de fazer uma declaração sobre as alegações feitas sobre a minha carreira. Completei o meu objetivo de carreira ao assinar um contrato de três anos e meio anos com o Fenerbahçe, o meu amor de infância, sem sequer receber nos primeiros seis meses. Repito com ênfase: não vou terminar a minha carreira noutro clube que não o Fenerbahçe», pode ler-se na publicação de Ozil no Instagram.

«Durante o meu contrato, o meu único objetivo é suar a nossa camisola. Esta decisão é muito clara e definitiva. De acordo com as exigências da vida profissional, vou respeitar qualquer decisão que a direção tome sobre a minha pessoa. Vou trabalhar duro para estar sempre pronto», completou.

Ozil está desde 2020 no Fenerbahçe. O médio ofensivo somou 26 jogos nesta temporada e marcou nove golos, além de ter anotado duas assistências.