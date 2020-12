Anthony Lopes esteve em grande no triunfo do Lyon em Metz (3-1), no jogo de encerramento da 13.ª jornada da Ligue 1.



Logo aos sete minutos, o internacional português travou um penálti de Boulaya. Pouco depois, Depay colocou a equipa de Rudi Garcia a vencer após passe de Ekambi.



A abrir a segunda parte, Ekambi fez o 2-0 e deixou «Les Gones» com a vitória praticamente na mão. O avançado camaronês bisou à hora de jogo e fez o 3-0 num lance semelhante ao do 2-0. O melhor que o Metz conseguiu foi reduzir por Boulaya, que se redimiu da grande penalidade desperdiçada.



Com este triunfo, o Lyon subiu ao terceiro lugar da Ligue 1 e está a dois pontos do líder PSG. Por sua vez, o Metz é 13.º classificado.