Cerca de duas horas antes do início do México-Portugal, na madrugada deste domingo, houve registo da morte de um adepto no novo estádio Azteca, onde vai decorrer a partida.

Segundo a Secretaria de Segurança da Cidade do México, em comunicado oficial, um adepto caiu da zona de camarotes do estádio Ciudad De México. Estava em «estado de embriaguez» e tentou descer do segundo piso para o primeiro saltando.

Acabou por cair no piso térreo, onde foi socorrido por pessoal médico, mas veio a perder a vida. Segundo a imprensa local, o adepto tinha 27 anos.