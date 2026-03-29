Adepto embriagado morre no estádio Azteca antes do México-Portugal
Tragédia aconteceu ainda antes da reinauguração do estádio mítico
Tragédia aconteceu ainda antes da reinauguração do estádio mítico
Cerca de duas horas antes do início do México-Portugal, na madrugada deste domingo, houve registo da morte de um adepto no novo estádio Azteca, onde vai decorrer a partida.
Segundo a Secretaria de Segurança da Cidade do México, em comunicado oficial, um adepto caiu da zona de camarotes do estádio Ciudad De México. Estava em «estado de embriaguez» e tentou descer do segundo piso para o primeiro saltando.
Acabou por cair no piso térreo, onde foi socorrido por pessoal médico, mas veio a perder a vida. Segundo a imprensa local, o adepto tinha 27 anos.
La #SSC informa:— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026
En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13