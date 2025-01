Martín Anselmi já rescindiu contrato com o Cruz Azul e está prestes a tronar-se no novo treinador do FC Porto. Contudo, a saída do técnico argentino do clube mexicano mereceu duras críticas, até de colegas de profissão.

Domenèc Torrent, após a derrota deste sábado do Atlético San Luis com o Necaxa (3-0), reprovou o comportamento de Anselmi.

«Tenho 62 anos, tenho experiências inesquecíveis com equipas de topo. Não vou estar aqui se as pessoas não gostarem de mim. Os dirigentes sabem que, quando existir uma oferta, são eles que vão decidir, e não eu. Tenho outros valores. Quando chega uma equipa, é com eles [dirigentes] que têm de falar. Eu sou incapaz de virem cá, pagarem a cláusula e ir-me embora. Educaram-me de outra maneira, mas cada um pode fazer o que quiser. No dia em que vir que estão cansados de nós, porque não estou sozinho, tenho um staff muito bom, faço as malas e vou para casa», disse o treinador espanhol, que além de somar passagens como adjunto de Pep Guardiola no Barcelona, Bayern Munique e Manchester City, já orientou Galatasaray e Flamengo, entre outros.