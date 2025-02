O presidente do Cruz Azul, Víctor Velázquez, voltou a falar da saída de Martín Anselmi para o FC Porto e lamentou que tudo se tenha precipitado. Segundo o dirigente, que deseja «o melhor» ao treinador, os dragões «não deram as condições» necessárias ao clube mexicano.

«Foi muito precipitada a sua saída. Sempre nos disseram que nos dariam apoio, mas do FC Porto não nos deram as condições. Estamos em desacordo, agora serão os departamentos legais a decidir. Apenas pretendemos que se conduza de acordo com os contratos e a legalidade. Não queremos prejudicar ninguém. Terminou uma etapa para ele e para nós também. Desejamos-lhe o melhor. É isso que desejamos a quem esteve connosco», disse Velázquez, em declarações à imprensa mexicana.

«Foi complicado, porque o próprio Martín pediu para vir para este estádio e nem fez aqui nenhum jogo, mas o futebol é assim. Às vezes, tudo o que estás a planear… dás todas as ferramentas a uma equipa de trabalho e, de repente, os alguns planos vão abaixo e temos de retificar. O clube é muito maior do que qualquer grupo de pessoas que vêm trabalhar na instituição. A instituição é muito maior do que qualquer presidente, diretor desportivo ou diretor técnico», acrescentou.

O Cruz Azul, diga-se, avançou para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), porque entende que o FC Porto deveria ter pagado a cláusula de rescisão de cinco milhões de dólares (cerca de 4,8 milhões de euros) estipulada no contrato de Anselmi. Já os dragões, alegam que chegaram a um acordo com a estrutura mexicana para um valor mais baixo, mas depois «houve um desaparecimento».