O ex-Benfica Funes Mori revelou que está infetado com Covid-19. Foi o próprio avançado dos mexicanos do Monterrey quem o confirmou.



«Quero revelar que testei positivo para Covid-19 e que me encontro assintomático. A minha família testou negativo, por isso estou mais tranquilo. Quero agradecer a todas as pessoas que se preocuparam com a minha saúde e dizer-lhes que estou bem de saúde. Decidi partilhar isto com vocês para ganharem consciência e entender que às vezes também nos toca, independentemente do cuidado e da responsabilidade que tenhamos tido. Calhou-me a mim, ainda não entendi como, mas agora o momento é de recuperar para poder voltar aos treinos o mais rapidamente possível. Obrigado», escreveu o jogador nas redes sociais.



Rogelio Funes Mori esteve ligado às águias de 2013 a 2015.