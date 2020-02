Duas semanas depois de ter sofrido uma trombose após uma intervenção cirúrgica, o ex-benfiquista Nicolás Castillo teve de voltar à sala de operações, de urgência.

«Apresentou ontem [quinta-feira] um sangramento agudo durante a manhã, e foi levado para as urgências, onde foi visto por um grupo de médicos. Durante o período da tarde foi decidido fazer uma cirurgia de revisão, na qual foi encontrado um problema numa das paredes vasculares, que foi reparado com êxito», explicou José Vázquez, médico do América, atual clube do avançado chileno.

Castillo está agora nos Cuidados Intensivos, e será vigiado nos próximos dias.

«O Nico está consternado com o que se passa, e a única coisa que pediu foi um pouco de respeito agora. Quer levar o tempo que for preciso para ultrapassar o problema, independentemente do que fará no futuro. Está triste, mas estável», acrescentou o responsável clínico.